В Петербурге разобрали Банковский мост

Санкт-Петербург, , 09:52 — REGNUM Любимый петербуржцами и туристами пешеходный Банковский мост через канал Грибоедова, известный также как мост с грифонами, частично разобран на реставрацию. Она продлится ровно год. После этого мост вернется вместе со своими знаменитыми крылатыми львами.

«В рамках работ по капитальному ремонту демонтированы перильные ограждения, цепи, подвесы, чугунные рамы Банковского моста, а также пьедесталы, находящиеся под фигурами крылатых львов», — сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Элементы моста вывезли на базу ЗАО «Пилон», которое займется ремонтом по заказу городских властей. Исторические элементы моста будут отреставрированы, а утраченные — восстановлены.

Одновременно будут приведены в порядок участки набережной канала Грибоедова в районе Банковского моста, отремонтирован гранитный тротуар и другие части переправы.

После возвращения моста на нем вновь установят скульптуры крылатых львов, которые уже отреставрированы за счет средств ПАО «Сбербанк» и хранятся в реставрационной мастерской. Напомним, грифонов сняли с моста еще в январе 2017 года.

Капремонт Банковского моста должен завершиться в октябре 2019 года. Как сообщало ИА REGNUM, на ремонт моста выделено 35,9 млн рублей.

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Висячий Банковский мост находится около здания Санкт-Петербургского государственного экономического университета (до революции здесь находился Госбанк). Он построен в 1825−26 годах по проекту инженера В. К. Треттера и изначально назывался Цепным. Длина моста — 28 м, ширина — 3,1 м. Скульптуры крылатых львов отлиты по моделям скульптора П. П. Соколовского. Мост находится под охраной как памятник архитектуры.

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