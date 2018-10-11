В почти 100 многоквартирных домах Кургана до сих пор нет отопления

Курган, , 09:43 — REGNUM По данным на 17:00 10 октября 98 многоквартирных домов в Кургане по разным причинам не получают тепло, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

Информацию об отсутствии отопления предоставили СП «Тепловые сети» ПАО «Курганская генерирующая кампания» для городского штаба по подготовке к зиме и запуску тепла. Жителям предлагают задавать свои вопросы специалистам госжилинспекции и департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Кургана — 11 октября в ведомстве организовали «прямой провод» продолжительностью в час. На протяжении этого времени люди могли пообщаться с директором департамента ЖКХ Александром Гонцовым.

При этом средняя температура воздуха в Кургане 11 октября составила +6,5 градусов, а ночью 12 октября по прогнозу сервиса «Яндекс. Погода» ожидаются заморозки до — 2, 13 октября среднесуточная температура составит +1 градус.

Напомним, что начало отопительного сезона анонсировалось на 1 октября. С падением среднесуточной температуры до +8 градусов и сохранении её на таком уровне на протяжении пяти дней тепло должны были получить все жители Курганской области.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, вопрос с отоплением остаётся проблемным не только в Кургане, но и в Шадринске и ряде районов Зауралья. На 9 октября в области оставались без тепла 25% жилых домов.

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