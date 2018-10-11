За лето в Москве благоустроили 80 зеленых зон

Москва, , 09:40 — REGNUM В Москве в рамах программы «Мой район» продолжается благоустройство зеленых зон. За лето на территории различных районов столицы благоустроено 80 зеленых зон, сообщается на портале мэра Москвы.

В 2018 году работы по благоустройству проводились в 22 городских парках и природных территориях, в 25 парках по месту жительства и в 33 знаковых объектах — это бульвары, скверы и площади, популярные у москвичей. Некоторые парки уже открылись, в некоторых работы заканчиваются.

В частности, за лето прошли работы по благоустройству в парке 50-летия Октября, в парке имени Святослава Федорова. Создан новый парк на Ходынском поле. На севере Москвы привели в порядок парк «Вагоноремонт». Продолжается создание уютного парка в пойме берегах реки Битцы с Верхним и Малым Качаловскими прудами.

Напомним, «Мой район» — программа правительства Москвы, направленная на создание равных условий для жителей всех районов города. Одно из важных направлений программы — создать в каждом районе города современные и удобные места для отдыха таких, как в центральных парках столицы.

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Как сообщало ИА REGNUM, в парках Москвы зимний сезон начнется с 22 ноября. В парках можно будет покататься на коньках и ледяных горках, освоить фигурное катание, керлинг и другие виды спорта. Жителям столицы на портале «Активный гражданин» предлагается выбрать развлекательные программы на зимний период.

Подробнее: Парки Москвы откроют зимний сезон 22 ноября