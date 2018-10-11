Родственники погибших на пермском заводе получат материальную помощь

Пермь, , 09:21 — REGNUM В Перми родные погибших на пороховом заводе рабочих получат единовременную материальную помощь. В соответствии с коллективным договором ФКП «Пермский пороховой завод» на 2017−2019 годы размер выплаты составит десятикратный заработок погибшего за последние 12 календарных месяцев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM на предприятии.

На заводе также отметили, что его социальные службы оказывают всю необходимую материальную и психологическую поддержку родным и близким пострадавших, с ними работает психолог. Более 50 работников предприятия приняли участие в сборе крови для тяжело пострадавшего.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 октября на заводе произошел взрыв. Выдвигается две версии происшествия — взрыв газового баллона и детонация остатков взрывчатых веществ при демонтаже промышленного оборудования.

В результате ЧП электрогазосварщик погиб на месте. Один работник — слесарь-ремонтник от полученных травм скончался в лечебном учреждении, еще один слесарь-ремонтник находился в ГБУЗ ПК «Городская клиническая больница им. С.Н. Гринберга» в крайне тяжелом состоянии. В ночь на 11 октября ООН скончался, не приходя в сознание.

Один работник получил травму легкой степени тяжести. Пять человек с подозрением на баротравму направлены с места происшествия в медицинское учреждение. Трое из них выписаны из больницы и отпущены домой 10 октября.

По факту гибели людей на производстве возбуждено уголовное дело.

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