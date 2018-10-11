В Иркутске подвели итоги игры «Боевая молодежь ИРНИТУ»

Иркутск, , 09:11 — REGNUM Бойцы военно-патриотического клуба «БМ-21» при поддержке Профкома студентов и Совета ветеранов Иркутского национального исследовательского технического университета подвели итоги игры «Боевая молодежь ИРНИТУ», сообщает 11 октября пресс-служба вуза.

Победителем состязаний признали команду «Жигуль». Серебряным призером стал коллектив «Альфа», бронзовым — «Лучшие». Также организаторы определили победителей отдельных этапов.

Руководитель клуба «БМ-21» Анастасия Спринчан сообщила, что военно-спортивная игра прошла в Иркутске в четвертый раз.

«Мы хотим привлечь современную молодежь к здоровому и спортивному образу жизни, а также к изучению истории своей страны. Во всех этапах соблюдены традиции популярной игры «Зарница». В каждом испытании «политеховцы» проявили себя достойно, демонстрируя волю к победе и единение», — сообщила она.

Отмечается, что экспертом состязаний стал председатель Советов ветеранов ИРНИТУ и Свердловского округа Иркутска Виктор Дубянский. По его мнению, подобные мероприятия полезны для молодого поколения.

Клуб «БМ-21» организован в ИРНИТУ при поддержке регионального отделения ДОСААФ и Военного комиссариата Иркутска.

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