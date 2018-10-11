В Курганской области миграционная убыль населения выросла почти в два раза

Курган, , 09:00 — REGNUM Согласно статистике количество уехавших из Зауралья по сравнению с данными 2017 года возросло почти на две тысячи и составило 21 815 человек за период с января по август, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Свердловскстата.

С января по август 2018 года в Курганскую область прибыли 18 699 человек, а выбыли из региона 21 815, в результате миграционное снижение составило 3116 человек. При этом 1149 человек прибыли из-за рубежа, в том числе 37 из дальнего зарубежья. Уехавших за границу меньше, чем прибывших — 1066 человек, из них 1027 отправились в государства-участники СНГ.

Добавим, что за аналогичный период 2017 года число приехавших в регион составило 18 145, а уехавших — 19 899, в итоге убыль населения в результате миграции исчислялась в 1754 человек. Из-за рубежа приехали 1467, при этом 41 — из дальнего зарубежья. Покинули территорию России 679 зауральцев, 26 уехали за пределы СНГ.

Напомним, что численность населения Курганской области, по данным Росстата, составляет 845 537 человек. В 2017 году в регионе было 854 109 жителей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, рождаемость отстаёт от смертности, однако основная причина убыли населения в Курганской области — миграция в более благополучные субъекты РФ.

Также читайте: Уезжают: число жителей Зауралья сократилось на тысячи человек