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Медведев повысил ставку оплаты труда адвоката по назначению

Общество

Ставка к 2021 году вырастет до 1,5 тыс. рублей

Медведев повысил ставку оплаты труда адвоката по назначению
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дмитрий Медведев

Москва, 11 октября 2018, 08:41 — REGNUM  В России увеличена базовая ставка оплаты труда адвоката по назначению. Ставка к 2021 году вырастет до 1,5 тыс. рублей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства РФ.

В России размер вознаграждения адвоката по назначению в уголовном судопроизводстве за один рабочий день участия составляет не менее 550 рублей и не более 1,2 тыс. рублей, а в ночное время — в размере не менее 825 рублей и не более 1,8 тыс. рублей.

В настоящее время применяемая базовая ставка оплаты труда защитника по назначению находится ниже уровня оплаты неквалифицированного работника. Отмечается, что размер ставок ставка оплаты труда адвоката по назначению не повышался с 2013 года. Поэтому правительством РФ принято решение повысить ставку до 1,5 тыс. рублей к 2021 году.

ИА REGNUM напомbнает, что в соответствии со ст. 48 Конституции РФ каждый гражданин имеет право на получение бесплатной квалифицированной юридической помощи в случаях, предусмотренных законом.

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