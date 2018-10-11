К Кадырову с родителями! Хаму из метро дано несколько часов на исполнение

Грозный, , 08:39 — REGNUM Опозоривший чеченский народ хам из метро должен явиться к главе Чечни с родителями как можно скорее. В противном случае он будет в считанные часы разыскан и доставлен в республику. Об этом в своем публичном обращении во свех своих соцсетях заявил Рамзан Кадыров.

Он предложил провинившемуся молодому человеку «немедленно, сию же минуту отозваться и первым же рейсом, где бы ни находился прибыть в Грозный». Кадыров поставил условие виновнику добровольно вместе с родными явиться к нему, пообещав в противном случае, что его найдут в считанные часы.

Напомним, возмущение главы Чечни вызвал видеоролик, на котором какой-то молодой человек в метро бросает в посетителей баночку из-под напитка со словами «Ахмат-Сила».

"Тебя нельзя отпускать из дома, позволять появляться в обществе. Твоё место на ферме или лесоповале», — высказал свое негодование Кадыров на своей странице в соцсети.

По мнению чеченского лидера, если бы человек, отметившийся недостойным поведением в столице России, «родился и вырос в семье, где свято чтут честь, совесть, долг, веру, уважение к людям», он бы этого никогда не сделал.

Но, раз родители не смогли воспитать достойного сына, этим займутся власти Чечни, пообещал глава республики.

«Такие хамы, как ты, не имеют морального права называться чеченцами. Но и тебя воспитаем! В этом я убеждён!», — заверил Кадыров.