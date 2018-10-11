Лидеры мировых религий помолились возле Стены мира в Астане

Астана, , 07:56 — REGNUM Лидеры мировых и традиционных религий, приехавшие в Астану для участия в съезде, одновременно помолились возле Стены мира, сообщает 11 октября агентство «Казинформ».

Молитва продолжалась несколько минут, после чего на большом экране Стены мира был показан видеоролик с самыми крупными катастрофами, вызванные действиями человека, в том числе взрыв ядерной бомбы.

Как сообщало ИА REGNUM, 10−11 октября в Астане проходит VI съезд лидеров мировых и традиционных религий, в котором принимают участие 82 делегации из 46 стран мира.

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