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Лидеры мировых религий помолились возле Стены мира в Астане

Общество

На большом экране Стены мира был показан видеоролик с самыми крупными катастрофами

Астана, 11 октября 2018, 07:56 — REGNUM  Лидеры мировых и традиционных религий, приехавшие в Астану для участия в съезде, одновременно помолились возле Стены мира, сообщает 11 октября агентство «Казинформ».

Молитва продолжалась несколько минут, после чего на большом экране Стены мира был показан видеоролик с самыми крупными катастрофами, вызванные действиями человека, в том числе взрыв ядерной бомбы.

Как сообщало ИА REGNUM, 10−11 октября в Астане проходит VI съезд лидеров мировых и традиционных религий, в котором принимают участие 82 делегации из 46 стран мира.

Читайте ранее в этом сюжете: Съезд лидеров мировых религий: внутренняя и внешняя политика Казахстана

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Съезд лидеров мировых и традиционных религий в Казахстане
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