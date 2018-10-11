В Южном университете проходит архитектурный конкурс «Мост Да Винчи»

Ростов-на-Дону, , 07:52 — REGNUM Конкурс архитектурных конструкций распорного типа, известный из истории искусств как «Мост Да Винчи» проходит в эти дни в Академии архитектуры и искусств Южного федерального университета. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

В настоящее время завершены два этапа конкурса. На первом из них участники соревновались в создании моста на скорость. При этом конструкции должны были состоять из минимального количества элементов (15). Победители этого этапа уложились в 10 минут 48 секунд.

На втором этапе необходимо было создать мост с наибольшим количеством элементов, но по-прежнему без клеящих приспособлений. Здесь фактор времени был не важен, только аккуратность модели. Победители собрали мост, состоящий из 36 элементов.

На третьем этапе конкурса «Мост Да Винчи» главным критерием для победы будет прочность при минимальном собственном весе конструкции. Арочная конструкция моста будет испытываться на нагружение предельной вертикальной нагрузкой.

«Победит конструкция, у которой будет наибольшее значение дроби, в числителе которой величина наибольшей нагрузки в момент разрушения, а в знаменателе — вес конструкции», — говорится в сообщении.

Итоги конкурса будет подведены после 15 октября.

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