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Между китайским Чжэнчжоу и вьетнамским Данангом запущен прямой авиарейс

Общество

Без пересадок

Чжэнчжоу, Китай, 11 октября 2018, 07:46 — REGNUM  Прямой, без пересадок, рейс свяжет столицу центральной китайской провинции Хэнань город Чжэнчжоу с портовым вьетнамским городом Дананг уже 30 октября, сообщает агентство Синьхуа.

Хэнаньское подразделение авиакомпании China Southern Airlines отмечает, что рейс должен вылететь из Чжэнчжоу в 12:05 по пекинскому времени и прибыть в Дананг в 14:30 по местному. Рейс будет осуществляться каждые вторник, четверг и субботу.

Как сообщало ИА REGNUM, между китайским городом Цзуньи и столицей Камбоджи Пномпенем также был проложен прямой авиационный маршрут.

Читайте ранее в этом сюжете: Китайская провинция Гуйчжоу получила прямой рейс до столицы Камбоджи

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