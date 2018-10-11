ICAAN: обновление ключа DNS не вызовет серьезных сбоев интернета

Лос-Анджелес, США, , 07:31 — REGNUM Руководство Международной корпорации по управлению доменными именами (ICANN) приняло решение впервые с 2010 года обновить криптографический ключ для защиты корневой структуры DNS — системы доменных имён сети интернет. Об этом говорится в пресс-релизе организации.

Отмечается, что работы начнутся 11 октября.

«Мы обязаны выполнить эту процедуру во исполнение миссии ICANN, состоящей в обеспечении безопасной, стабильной и отказоустойчивой DNS», — заявил глава ICANN Шерин Шалаби.

В организации отметили, что процедура может привести к временным сложностям у некоторых провайдеров, которые «не будут готовы к смене ключа».

«Операторы, включившие проверку расширений безопасности системы доменных имен или информации DNSSEC, должны проверить свою готовность к смене ключа», — подчеркнули в ICANN.

Напомним, изначально ICANN планировала провести смену ключа год еще назад, но процедура была отложена в связи с возможными сложностями у большого числа провайдеров.