В Тихоокеанском университете обсудили преподавание японского языка

Хабаровск, , 07:28 — REGNUM Региональный методический семинар для преподавателей японского языка Дальнего Востока и Восточной Сибири прошел в Педагогическом институте Тихоокеанского государственного университета (ТОГУ), сообщает 11 октября пресс-служба вуза.

Мероприятие было поддержано генеральным консульством Японии в Хабаровске и Японским Фондом. Спикеры семинара представили доклады о подготовке студентов к публичным выступлениям на японском языке, использовании средств e-learning для изучения иностранного языка, этапах организации обучения студентов с разным уровнем подготовке, сдаче экзаменов и другие.

Так, доктор исторических наук, специалист в области преподавания японского языка и истории Японии Юрий Пестушко представил результаты своих авторских разработок. Программное обеспечение для изучения истории Японии и японского языка, отметили в вузе, является прорывом в методике тестирования знаний по истории Древней и современной Японии. Эксперт предложил коллегам совместно работать над разработкой и подготовкой материалов для наполнения электронной базы и тем самым способствовать обеспечению вузов региона современным электронным методическим материалом.

На итоговом заседании круглого стола участники поделились впечатлениями и отметили актуальность проведения подобных мероприятий в Дальневосточном регионе.

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