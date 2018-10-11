«Возмущению нет предела»: Кадырова вывела из себя хамская выходка в метро

Грозный, , 07:22 — REGNUM Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров резко отреагировал на видеоролик, опубликованный в социальной сети. Его автор в метро со словами «Ахмат — сила» бросает банку из-под энергетика в сидящего напротив молодого человека.

«Меня трудно разозлить и вывести из себя. Но сегодня моему возмущению нет предела», — написал глава республики в своём Telegram-канале.

От имени всего чеченского народа Рамзан Кадыров принёс извинения «юношам, честь которых была задета».

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«Я глубоко сожалею о случившемся и заверяю вас, что оно (поведение автора ролика — прим. ИА REGNUM ) получит жесткую и надлежащую оценку», — сказал Кадыров.

При этом чеченский лидер обратился и к автору хамской выходки, потребовав от него немедленно приехать в Грозный. Кадыров добавил, что такое поведение не даёт «такому хаму» морального права говорить «Ахмат — сила» и пообещал воспитать дебошира.

Как сообщало ИА REGNUM, футбольный клуб «Ахмат» ранее носил имя «Терек». Команда была переименована в начале июня 2017 года в честь первого президента Чечни Ахмата Кадырова. Первоначально основанный в 1946 году клуб назывался «Динамо». В 1958 году клуб был переименован в «Терек».

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