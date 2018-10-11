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Кокорин задержан за хулиганство, подтвердили в МВД

Общество

Футболисты Кокорин и Мамаев участвовали в потасовках в центре Москвы

Москва, 11 октября 2018, 07:16 — REGNUM  Нападающий петербургского ФК «Зенит» Александр Кокорин задержан после допроса по делу о хулиганстве. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь ГУ МВД России по Москве Юрий Титов.

Он пояснил, что Кокорин имеет статус подозреваемого. Уголовное дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ «Хулиганство».

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Тот факт, что Кокорин — футболист, никоим образом не берется во внимание при решении вопроса о привлечении к ответственности, подчеркнул Титов. Нападающий задержан на 48 часов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на 48 часов по тому же делу о хулиганстве задержали полузащитника ФК «Краснодар» Павла Мамаева. Футболисты участвовали в потасовках в центре Москвы 8 октября. В драках пострадали водитель телеведущей «Первого канала» и чиновник Минпромторга России. Инциденты вызвали большой резонанс.

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