Башкирия, День Республики: с показателями, но без салюта

Уфа, , 10:20 — REGNUM В Башкирии 11 октября День республики празднуется 26-ой раз. Глава Башкирии Рустэм Хамитов, поздравляя жителей региона, уделил внимание достижениям в экономической и социальных сферах, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На торжественном собрании, посвящённом Дню Республики, руководитель региона отметил, что экономика Башкирии продолжает устойчиво развиваться, валовой региональный продукт (ВРН) составляет порядка 1,5 трлн рублей. Чтобы нарастить к 2024 году среднедушевой показатель ВРП в полтора раза, нужно в полной мере задействовать весь потенциал, сконцентрировать ресурсы на прорывных направлениях.

Надёжность финансовой сферы обеспечила вхождение Башкирии в тройку лучших регионов страны. Доходы консолидированного бюджета за восемь месяцев достигли почти 160 млрд рублей, что на 30% больше уровня прошлого года. За последние два года в экономику моногородов Башкирии привлечено 27 млрд рублей. В них создано более 10 тысяч новых рабочих мест.

2018 год отмечен знаменательными датами — 85-летием открытия башкирской нефти, юбилеями предприятий группы «Газпром». Состоялся запуск крупнейшего в Европе комплекса биологических очистных сооружений «Башнефти», в который вложено 11 млрд рублей. Завершилась модернизация цехов на Белорецком металлургическом комбинате. После масштабной реконструкции открыто производство кумола на «Уфаоргсинтезе». Продолжается реализация многомиллиардных проектов на площадках «Газпром нефтехим Салават». На VIII Петербургском международном газовом форуме подписана дорожная карта по дальнейшему взаимодействию с «Газпромом», направленная на увеличение выпуска в республике высокотехнологичной продукции, расширение использования газомоторного топлива, а также сети метановых автозаправок.

Благодаря вводу Затонской ТЭЦ с объёмом инвестиций около 22 млрд рублей закрыт дефицит мощности в Уфимском энергоузле, открылись новые возможности для развития жилой застройки, укрепления коммунального хозяйства столицы

Порадовали итоги уборочной — урожай зерна превысил 3 млн тонн. Произведено 1,2 млн тонн молока. В Аургазинском районе строится молочный комплекс стоимостью 3 млрд рублей. Новые животноводческие хозяйства создаются в Стерлитамакском районе. Ведущий российский холдинг «Лукоз» планирует инвестировать 1,5 млрд рублей в строительство комплекса по разведению коз и завода по переработке козьего молока. Компания «ЭкоНива-АПК Холдинг» начинает в Белебеевском, Ермекеевском и Бижбулякском районах проект по созданию молочно-товарного комплекса с поголовьем более 15 тысяч коров.

Республика активно развивает международное сотрудничество, внешнеэкономические и гуманитарные связи, в первую очередь со странами СНГ, БРИКС, ШОС, укрепляет свои позиции как один из ведущих конгрессных центров страны. Этому будут также способствовать открывающийся через неделю IV Форум малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС, другие проводимые крупные научные, деловые и культурные мероприятия.

Полностью выполнены «майские» указы президента России в части увеличения заработной платы работников бюджетной сферы. Сегодня среднемесячная зарплата в республике уже превышает 32 тыс. рублей. Минимальный размер оплаты труда сравнялся с прожиточным минимумом.

До 80% бюджета Башкирии ежегодно направляется на решение социальных задач. Правительство республики выполняет все социальные обязательства. Ежегодно на эти цели направляется около 14,5 млрд рублей. Увеличена поддержка семей с детьми, в прошлом году она достигла 4,5 млрд рублей. В республике приняты дополнительные меры для стимулирования демографического роста. Единовременную выплату при рождении первого ребёнка в размере 300 тысяч рублей уже получили 1 тыс. 750 семей, из них 1,6 тыс. — улучшили свои жилищные условия.

«В целом вложения республики в социальную сферу превысили в прошлом году 43,5 млрд рублей. По их объёму регион — восьмой в стране и первый в Приволжском федеральном округе», — сообщил руководитель региона.

2019 год год отмечен историческим событием — 100-летием образования республики. К юбилею строятся 111 объектов с общей суммой финансирования более 46 млрд рублей. Новые школы, детские сады, больницы, поликлиники, культурные и спортивные сооружения, объекты инженерной инфраструктуры долгие годы будут служить жителям республики. В 2019 году также предстоит отметить 100-летие народного поэта Башкортостана Мустая Карима, Башкирского государственного академического театра драмы имени Мажита Гафури, архивной службы республики, 80-летие ансамбля народного танца имени Файзи Гаскарова.

«Основным лейтмотивом выступления Рустэма Хамитова было повышение уровня социального самочувствия жителей Башкирии. Причем помимо возросшего внимания к социальной сфере в речи главы региона прозвучали данные о финансовых источниках для их реализации. При этом наша республика достаточно обеспеченный субъект РФ, способный выполнить взятые на себя социальные обязательства. Стоит сказать, что реально далеко не все регионы страны могут позволить такие же финансовые траты из местного бюджета на социальную сферу, как Башкирия, на уровне 80%. При этом речь идет не только о «бездушных» процентах, но и о «живых» деньгах, ежегодно направляемых на социальные объекты и поддержку различных категорий граждан», — подчеркнул политолог Дмитрий Казанцев.

Декларация о государственном суверенитете РБ была принята 11 октября 1990 года. День Республики был установлен в 1992 году.

Культурно-массовые мероприятия на открытых площадках в честь Дня Республики будут проводиться во всех административных и муниципальных районах Башкирии. К разочарованию уфимцев, в этом году запуск салюта и фейерверков в честь Дня Республики администрацией не планируется. Причина, как пояснил спикер регионального парламента Константин Толкачев, в «уходе от излишней помпезности и экономии бюджетных средств». Не исключено, что фейерверки на площадках могут быть организованы частными спонсорами.