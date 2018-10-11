На нижегородскую информсистему по медицине потратят почти 24 млн рублей

Нижний Новгород, , 06:44 — REGNUM Из федерального бюджета планируется потратить почти 24 млн рублей на развитие регионального сегмента медицинской информационной системы Нижегородской области. Аукцион по выбору исполнителя пройдёт 1 ноября 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Начальная цена лота — 23 781 044 рубля, заказчик — ГБУ здравоохранения Нижегородской области «Медицинский информационно-аналитический центр». Победитель должен выполнить работы до 15 декабря 2018 года.

С помощью модернизации системы планируется внедрить для использования медицинскими организациями региона единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения, а также ввести в медицинских организациях расписания приема врачей в электронном виде и обеспечить возможность дистанционной записи граждан на прием к врачу с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, а также электронный медицинский документооборот, в том числе ведение электронных медицинских карт пациентов, обеспечить обмен медицинской документацией в форме электронных документов между организациями.

Среди задач также автоматизированное взаимодействие с единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения, включая передачу в нее данных, формирование счетов за оказанную медицинскую помощь и автоматизированное информационное взаимодействие с информационными системами территориальных фондов обязательного медицинского страхования. Например, предполагается создание модуля «регистрация смерти», и реестра инвалидов и детей-инвалидов, а также многое другое.

Напомним, в 2019 году на госпрограмму здравоохранения в бюджете области планируется потратить 24,3 млрд рублей из 141,4 млрд рублей доходной части.