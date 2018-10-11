Временный приют и неудобства: в Оренбурге закрыли аварийную школу

Оренбург, , 06:40 — REGNUM В Оренбурге решили закрыть школу № 24. Специализированная организация провела обследование участка, где произошло обрушение потолка, и вынесла вердикт — пребывание в здание небезопасно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации города.

С четырьмя общеобразовательными учреждениями (гимназией №2, школами №46, 39, 3) управление образования города договорилось о том, что те предоставят временно свои здания для учеников школы № 24.

Родители обсуждая сложившуюся ситуацию, говорят о понимании — детей нельзя водить в аварийную школу. Однако для многих возникают неудобства. Семьи, в которых больше одного ребенка, вынуждены возить детей по разным школам. Так, например, начальное звено будет учиться в гимназии, а детей постарше надо возить в другую школу. Возникает проблемный вопрос — как это сделать одновременно (для детей аварийной школы предполагается только вторая смена), особенно в случае, если семья неполная.

Чиновники пока не указывают сроки проведения ремонта в школе № 24, поскольку нет результатов полного обследования. Родители надеются, что до Нового года здание приведут в порядок и готовятся психологически вынести все тяготы поездок в «чужие» школы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 октября в школе № 24 обвалилась часть потолочной штукатурки, а также навесного потолка. ЧП произошло в коридоре, который в этот момент был пуст. У детей шли уроки.

По факту обрушения потолка проводится доследственная проверка, в рамках которой силовики дадут оценку действиям должностных лиц и сотрудников соответствующих органов и организаций, которые отвечают за техническое содержание и обслуживание образовательного учреждения.

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