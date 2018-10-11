В Китае придали огласке имена членов ОПГ, состоящих в органах власти

Пекин, , 06:30 — REGNUM Китайские борцы с коррупцией озвучили в рамках общегосударственной кампании по борьбе с организованной преступностью имена чиновников, занимающиеся преступной деятельности в составе ОПГ, передает 10 октября агентство Синьхуа.

Пять рассмотренных случаев касаются участия официальных лиц и чиновников различных секторов либо к организации, либо к участию в организованной преступности, а также её «крышеванию», сообщили представители Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины и Национальной надзорной комиссии.

«Вызванные фактом участия чиновников в ОПГ проблемы наносят серьезный ущерб политической экосистеме, экономическому порядку и социальной стабильности в стране, а также подрывают доверие общества к Партии и правительству, в связи с чем все эпизоды должны быть расследованы, а виновные — понести суровое наказание», — говорится в заявлении.

В одном из случаев бывший глава деревни Дунси в провинции Хэнань Ди Чжимин был исключен из Компартии и освобожден от всех занимаемых должностей в связи с тем, что он оказался главой преступной группировки. При чем, он совершал такие преступления, как бандитские налёты, вербальные угрозы, вымогательства и преступное воздействие на выборы с 1997 по 2017 годы. Теперь же его ждет неотвратимая кара.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября стало известно о начале расследования со стороны китайских властей против арестованного в Китае и ушедшего ранее со своего поста президента Интерпола Мэн Хувэя, который обвиняется во взяточничестве и множественных нарушениях закона.

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