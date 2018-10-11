Четверг, 11 Октября 2018 года
07:52:23 МСК

На востоке Китая снят карантин, введенный в связи со вспышкой чумы свиней

Общество

Новых случаев заражения опасным для свиней заболеванием за прошедшие шесть недель выявлено не было

На востоке Китая снят карантин, введенный в связи со вспышкой чумы свиней
tanakawho
Свиньи

Пекин, 11 октября 2018, 06:17 — REGNUM  Китай остановил действие ограничительным мер, введённых ранее в одном из восточных городов страны в связи со вспышкой африканской чумы свиней, сообщает 10 октября агентство Синьхуа.

Лабораторные исследования и оценка ситуации на местах, проведенная под руководством местных властей, показали, что эпидемия африканской чумы свиней была полностью побеждена в городе Юэцин в провинции Чжэцзян на востоке КНР, сообщили в Министерстве сельского хозяйства.

Новых случаев заражения опасным для свиней заболеванием за прошедшие шесть недель выявлено не было в связи с тем, что своевременно были приняты все необходимые меры, включая убой зараженных животных и дезинфекция помещений их содержания.

Как сообщало ИА REGNUM, на северо-востоке Китая ситуация обстоит не столь радужно. Карантин в провинции Ляонин был продлен в связи с тем, что был зафиксирован очередной очаг заражения чумой свиней на одной из местных ферм.

Читайте ранее в этом сюжете: Африканская чума свиней вновь зафиксирована на северо-востоке Китая

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Чума свиней
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить