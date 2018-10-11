Аэропорт «Якутск» заработал в полную силу после аварии

Якутск, , 05:37 — REGNUM Высаженных на запасной аэродром в Нерюнгринском районе пассажиров вывезли из Домов культуры, где они ждали восстановления функциональности взлётно-посадочной полосы аэропорта «Якутск». ВПП освобождена от повреждённого «Суперджета» и очищена от вылившегося из него авиакеросина, воздушные ворота столицы республики 10 октября начали работать на приём судов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе аэропорта.

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Аэропорт работает в штатном режиме и постепенно принимает все рейсы, которые были задержаны из-за ЧП. Первыми прибыли три самолёта с запасного аэродрома в посёлке Чульман Нерюнгринского района республики. Ожидание там было неудобным: условий для размещения 400 пассажиров не было, мест в гостиницах — тоже, люди ожидали вылета в двух Домах культуры.

Как сообщало ИА REGNUM, ночью с 9 на 10 октября самолёт «Суперджет» съехал с взлётно-посадочной полосы, повредив шасси и топливный бак. За помощью к врачам после ЧП обратились четыре пассажира, а ВПП залило вытекшим из самолёта авиакеросином. В пресс-службе компании «Гражданские самолёты Сухого» причиной аварии назвали внешние факторы. Источники региональных СМИ высказывали мнение, что ЧП произошло в том числе из-за износа шасси воздушного судна и гололёда.

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