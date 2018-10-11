Четверг, 11 Октября 2018 года
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Московские школьники получили возможность делать домашние задания онлайн

Общество

Также преподаватели и учащиеся смогут делиться медиаматериалами

Москва, 11 октября 2018, 04:44 — REGNUM  Ученики «Московской электронной школы» тестируют функцию выполнения домашних заданий на интернет-портале, заявил столичный мэр Сергей Собянин в своем Twitter.

«Ученики смогут выполнять домашние задания в системе МЭШ, а учителя там же проверять и делиться медиаматериалами», — заявил он.

Московский мэр выразил надежду, что такая функция сможет сэкономить время для учеников и их учителей. Также преподаватели и учащиеся смогут делиться медиаматериалами для более эффективного обучения.

Как сообщало ИА REGNUM, со 2 октября московские родители смогут в режиме онлайн подать заявление на зачисление их детей в группу продленного дня. Сообщается, что эта услуга должна сэкономить время родителей, которым отныне для подачи заявления не нужно лично приходить в школу.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве записать детей в группу продленного дня теперь можно онлайн

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