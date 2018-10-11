За гибель аппаратчицы очистки газа ЧМК заплатит 550 тыс. рублей

Челябинск, , 04:36 — REGNUM Штраф в размере 550 тысяч рублей выписан ПАО «ЧМК» за нарушения охраны труда, в результате которых в конце мая погибла аппаратчица очистки газа (аргона), сообщили в пресс-службе Уральского управления Ростехнадзора.

В ходе расследования гибели на производстве выявлен ряд нарушений требований промбезопасности, среди которых эксплуатация неисправного оборудования сливного коллектора блока разделения воздуха. Кроме того, комиссия, расследовавшая причины инцидента, выявила нарушения со стороны рабочего, а именно трудовой дисциплины и трудового распорядка.

«В отношении юридического лица ПАО «ЧМК» вынесено постановление о назначении административного наказания по части 3 статьи 9.1 КоАП РФ в виде административного штрафа в размере 550 тысяч рублей», — сообщили в ведомстве.

Напомним, работник завода погибла 25 мая 2018 года в результате несчастного случая. После ее смерти была создана комиссия по расследованию.

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