Школьный экопатруль: в Татарии объявлен тендер на 5 млн рублей

Казань, , 04:22 — REGNUM Из республиканского бюджета на проведение конкурса «Школьный экопатруль» среди учащихся школ Татарии планируется потратить 5 млн рублей. Итоги открытого конкурса по отбору организатора подведут 1 ноября 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Заказчиком госзакупки выступает министерство экологии и природных ресурсов Татарии. Преимущество в тендере отдаётся субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям. Услуга должна быть оказана до 1 декабря 2018 года.

Мероприятие проводится на основании подпрограммы «Регулирование качества окружающей среды Республики Татарстан на 2014−2020 годы», которая входит в госпрограмму по охране окружающей среды. Конкурс проходит ежегодно, начиная с 2014 года.

«Цель оказания услуг вовлечение учащихся общеобразовательных учреждений Республики Татарстан в практическую работу по улучшению состояния окружающей среды, популяризация государственных и муниципальных услуг, предоставляемых населению в электронном виде и воспитание у учащихся общеобразовательных учреждений Республики Татарстан активной жизненной позиции», — отмечается в техзадании.

Победитель тендера должен будет предоставить для проведения церемонии награждения нежилое помещение, расположенное в Казань, в радиусе не более 1 км от здания министерства экологии и природных ресурсов республики. А также организатор предоставляет призовой фонд — 48 призов для победителей конкурса на общую сумму 1,9 млн рублей, и памятные призы, в том числе 250 зонтов-капсул, рюкзаков-мешков, блокнотов. На мероприятии должны будут работать 12 аниматоров, проводиться концертная программа, в которой ведущие должны владеть и русским, и татарским языками. Исполнитель также должен обеспечить питанием не менее 250 участников церемонии.

Напомним, в бюджете 2018 года на охрану окружающей среды отведено 288,737 млн рублей.