Шварцнеггер извинился перед женщинами за неподобающее отношение

Лос-Анджелес, США, , 04:14 — REGNUM Голливудский актер и экс-губернатор штата Калифорния Арнольд Шварцнеггер принес извинения перед женщинами за развязное отношение к ним в прошлом, сообщает РЕН-ТВ.

Актер сделал это заявление в связи с волной секс-скандалов с участием голливудских актеров и других деятелей кинематографа. Он признался, что в прошлом неоднократно «пересекал черту дозволенного» по отношению к женщинам, однако всегда извинялся первым за подобное поведение. Он заявил, что ему до сих пор неловко за подобные случаи в его прошлом.

Напомним, фигурантами так называемых секс-скандалов на Западе за последние два года стали не только актеры, но и политики, в том числе и высокопоставленные. Как ранее сообщало ИА REGNUM, одним из громких «дел» стали обвинения в адрес кандидата в члены Верховного суда Бретта Каваны.

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