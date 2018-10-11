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Слухи о пытках в одном из СИЗО Подмосковья проверяет СКР

Общество

СИЗО проверят

Ногинск, Московская область, 11 октября 2018, 01:15 — REGNUM  Доследственная проверка организована после сообщения о пытке заключенного в СИЗО города Ногинска (Московская область), сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.

«В Ногинском районе организовано проведение проверки по информации выявленной в СМИ о пытках заключенного в следственном изоляторе», — сообщили в пресс-службе.

Следственный комитет проведет проверочные мероприятия по установлению обстоятельств случившегося.

Напомним, 10 октября телеканал «360» опубликовал материал о пытках в камере СИЗО Ногинска в 2017 году, в том числе видеозапись. Как утверждает СМИ, сокамерника пытали трое заключенных, чтобы выбить из него признательные показания — по согласованию с руководством СИЗО.

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