Понедельник, 22 Октября 2018 года
12:14:29 МСК

Carpe diem над руинами трёх вулканов

Общество

ИА REGNUM публикует фотопроект Елены Хованской о том, откуда отправляются рейсы на Луну и где искать романтику в духе Жюля Верна

35
Carpe diem над руинами трёх вулканов
Елена Хованская © ИА REGNUM
Каждый год в Каппадокию приезжают тысячи туристов со всего мира, чтобы с высоты птичьего полёта увидеть восход солнца над скальными образованиями Каппадокии

Елена Хованская, 22 октября 2018, 11:00 — REGNUM  

Каппадокия — регион современной Турции, центральной Анатолии, который поражает своей неповторимой красотой и историей. Основы для появления его необычного пейзажа — потухшие миллионы лет назад вулканы Erciyes, Hasandağı и Göllüdağı. Выброс их лавы распространился по плато, образуя туф, который был сформирован ветром и погодой. Эти вулканические, образованные ветром и водой, высокие вершины, конические скалистые крыши и вытянутые массивы использовалась людьми для их жилищ и храмов, которые в конечном итоге создали уникальную ландшафтную архитектуру во всем мире.

1
Рассвет над Каппадокией
Елена Хованская © ИА REGNUM
Рассвет над Каппадокией
12
Вид сверху. Каппадокия. Турция
Елена Хованская © ИА REGNUM
Вид сверху. Каппадокия. Турция
17
Вулканические образования ландшафта Каппадокии
Елена Хованская © ИА REGNUM
Вулканические образования ландшафта Каппадокии

Лунный пейзаж ландшафта Каппадокии можно увидеть и с высоты птичьего полёта. «Поездка на воздушном шаре с посадкой на Луну» — именно так именуют местные жители незабываемое приключение, когда-то вызывающее у людей восхищение, удивление и страх. Сегодня возможность ощутить себя персонажами Жюля Верна имеет скорее коммерческий характер. Несмотря на это, каждый год в Каппадокию приезжают тысячи туристов, чтобы с высоты нескольких сотен метров над землей увидеть восход солнца, пролетев над скальными образованиями центральной Анатолии.

2
Во избежание вертикальных потоков воздуха первый полёт над Каппадокией на воздушном шаре начинается с 5-6 утра
Елена Хованская © ИА REGNUM
Во избежание вертикальных потоков воздуха первый полёт над Каппадокией на воздушном шаре начинается с 5-6 утра
14
С помощью специального шнура пилот может приоткрыть клапан, выпуская часть горячего воздуха наружу, что приводит шар к снижению. Высота полёта регулируется на протяжении всего пути
Елена Хованская © ИА REGNUM
С помощью специального шнура пилот может приоткрыть клапан, выпуская часть горячего воздуха наружу, что приводит шар к снижению. Высота полёта регулируется на протяжении всего пути
3
С помощью вентилятора купол шара наполняется холодным воздухом, который затем нагревается пламенем пропановой горелки. Разреженный горячий воздух легче холодного, что и приводит в движение воздушный шар
Елена Хованская © ИА REGNUM
С помощью вентилятора купол шара наполняется холодным воздухом, который затем нагревается пламенем пропановой горелки. Разреженный горячий воздух легче холодного, что и приводит в движение воздушный шар
4
На подготовку воздушного шара к полету в среднем уходит примерно 20-25 минут
Елена Хованская © ИА REGNUM
На подготовку воздушного шара к полету в среднем уходит примерно 20-25 минут
5
В воздух над центральной Анатолией могут подняться до 150 воздушных шаров
Елена Хованская © ИА REGNUM
В воздух над центральной Анатолией могут подняться до 150 воздушных шаров
6
Поднимется ли шар в воздух, полностью зависит от прогноза погоды. Полёты на воздушных шарах над Каппадокией отменяются при скорости ветра от 15 км в час, при дожде или тумане
Елена Хованская © ИА REGNUM
Поднимется ли шар в воздух, полностью зависит от прогноза погоды. Полёты на воздушных шарах над Каппадокией отменяются при скорости ветра от 15 км в час, при дожде или тумане
7
Туристы наблюдают начало полёта воздушных шаров. Каппадокия. Турция
Елена Хованская © ИА REGNUM
Туристы наблюдают начало полёта воздушных шаров. Каппадокия. Турция
9
Стандартная воздушная корзина вмещает до 20 человек
Елена Хованская © ИА REGNUM
Стандартная воздушная корзина вмещает до 20 человек
10
Первый полёт людей на воздушном шаре, состоявшийся в западном пригороде Парижа, продлился 25 минут. Стандартное время полёта над Каппадокией составляет около часа, но может продлиться до 90 минут
Елена Хованская © ИА REGNUM
Первый полёт людей на воздушном шаре, состоявшийся в западном пригороде Парижа, продлился 25 минут. Стандартное время полёта над Каппадокией составляет около часа, но может продлиться до 90 минут
11
Полёты на высоте от 3000 метров предполагают наличие у пассажиров кислородных устройств, поэтому воздушные шары не поднимаются на высоту, превышающую допустимую норму
Елена Хованская © ИА REGNUM
Полёты на высоте от 3000 метров предполагают наличие у пассажиров кислородных устройств, поэтому воздушные шары не поднимаются на высоту, превышающую допустимую норму
13
Протяженность полёта может колебаться от 5 до 20 км. В данном случае важным фактором является направление и скорость ветра во время передвижения
Елена Хованская © ИА REGNUM
Протяженность полёта может колебаться от 5 до 20 км. В данном случае важным фактором является направление и скорость ветра во время передвижения
15
Однo из самых известных мест Каппадокии — национальный парк Гёреме. В 1985 году этот уникальный комплекс горных образований был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
Елена Хованская © ИА REGNUM
Однo из самых известных мест Каппадокии — национальный парк Гёреме. В 1985 году этот уникальный комплекс горных образований был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
16
Купол воздушного шара
Елена Хованская © ИА REGNUM
Купол воздушного шара
18
Остатки летнего урожая. Каппадокия. Турция
Елена Хованская © ИА REGNUM
Остатки летнего урожая. Каппадокия. Турция
19
Однo из самых известных мест Каппадокии — национальный парк Гёреме. В 1985 году этот уникальный комплекс горных образований был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
Елена Хованская © ИА REGNUM
Однo из самых известных мест Каппадокии — национальный парк Гёреме. В 1985 году этот уникальный комплекс горных образований был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
20
Вид из корзины воздушного шара. Каппадокия. Турция
Елена Хованская © ИА REGNUM
Вид из корзины воздушного шара. Каппадокия. Турция
21
Вулканические образования ландшафта Каппадокии
Елена Хованская © ИА REGNUM
Вулканические образования ландшафта Каппадокии
22
Воздушный шар после часового полёта. Каппадокия. Турция
Елена Хованская © ИА REGNUM
Воздушный шар после часового полёта. Каппадокия. Турция
23
Место посадки шара пилот планирует во время полёта, о чём при помощи радиосвязи сообщает команде на земле
Елена Хованская © ИА REGNUM
Место посадки шара пилот планирует во время полёта, о чём при помощи радиосвязи сообщает команде на земле
24
Пассажиры наблюдают приготовление посадки воздушного шара. Каппадокия. Турция
Елена Хованская © ИА REGNUM
Пассажиры наблюдают приготовление посадки воздушного шара. Каппадокия. Турция
25
В ожидании приземления шара
Елена Хованская © ИА REGNUM
В ожидании приземления шара
26
После того, как шар окончательно приземлился, пилот открывает клапан купола, что приводит к выходу воздуха. Шар склоняется и ложится на землю. На земле работающая команда полностью выпускает воздух и упаковывает шар
Елена Хованская © ИА REGNUM
После того, как шар окончательно приземлился, пилот открывает клапан купола, что приводит к выходу воздуха. Шар склоняется и ложится на землю. На земле работающая команда полностью выпускает воздух и упаковывает шар
27
После того, как шар окончательно приземлился, пилот открывает клапан купола, что приводит к выходу воздуха. Шар склоняется и ложится на землю. На земле работающая команда полностью выпускает воздух и упаковывает шар
Елена Хованская © ИА REGNUM
После того, как шар окончательно приземлился, пилот открывает клапан купола, что приводит к выходу воздуха. Шар склоняется и ложится на землю. На земле работающая команда полностью выпускает воздух и упаковывает шар
28
После того, как шар окончательно приземлился, пилот открывает клапан купола, что приводит к выходу воздуха. Шар склоняется и ложится на землю. На земле работающая команда полностью выпускает воздух и упаковывает шар
Елена Хованская © ИА REGNUM
После того, как шар окончательно приземлился, пилот открывает клапан купола, что приводит к выходу воздуха. Шар склоняется и ложится на землю. На земле работающая команда полностью выпускает воздух и упаковывает шар
29
После того, как шар окончательно приземлился, пилот открывает клапан купола, что приводит к выходу воздуха. Шар склоняется и ложится на землю. На земле работающая команда полностью выпускает воздух и упаковывает шар
Елена Хованская © ИА REGNUM
После того, как шар окончательно приземлился, пилот открывает клапан купола, что приводит к выходу воздуха. Шар склоняется и ложится на землю. На земле работающая команда полностью выпускает воздух и упаковывает шар
30
После того, как шар окончательно приземлился, пилот открывает клапан купола, что приводит к выходу воздуха. Шар склоняется и ложится на землю. На земле работающая команда полностью выпускает воздух и упаковывает шар
Елена Хованская © ИА REGNUM
После того, как шар окончательно приземлился, пилот открывает клапан купола, что приводит к выходу воздуха. Шар склоняется и ложится на землю. На земле работающая команда полностью выпускает воздух и упаковывает шар
31
Воздушная корзина шара опускается прямо на основание прицепа прибывшего автомобиля. Опыт пилота позволяет произвести посадку так, что контакт с поверхностью прицепа практически не ощутим
Елена Хованская © ИА REGNUM
Воздушная корзина шара опускается прямо на основание прицепа прибывшего автомобиля. Опыт пилота позволяет произвести посадку так, что контакт с поверхностью прицепа практически не ощутим
32
Мужчина стягивает тросы, чтобы упаковать купол шара. Весь процесс занимает примерно 20 минут. Каппадокия. Турция
Елена Хованская © ИА REGNUM
Мужчина стягивает тросы, чтобы упаковать купол шара. Весь процесс занимает примерно 20 минут. Каппадокия. Турция
33
Как правило, пилоты стараются осуществить посадку шара рядом с дорогой, чтобы облегчить подъезд сопутствующего транспорта
Елена Хованская © ИА REGNUM
Как правило, пилоты стараются осуществить посадку шара рядом с дорогой, чтобы облегчить подъезд сопутствующего транспорта
34
Удачное окончание путешествия на воздушном шаре отмечается бокалом турецкого шампанского и выдачей сертификата о полёте. Каппадокия. Турция
Елена Хованская © ИА REGNUM
Удачное окончание путешествия на воздушном шаре отмечается бокалом турецкого шампанского и выдачей сертификата о полёте. Каппадокия. Турция
35
Каппадокия. Турция
Елена Хованская © ИА REGNUM
Каппадокия. Турция

Смотрите галерею к статье

Читайте ранее в этом сюжете: Кто делает городскую среду доступной для всех?

regnum author Елена Хованская
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Фотопроекты на сайте ИА REGNUM
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить