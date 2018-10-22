Carpe diem над руинами трёх вулканов

Елена Хованская, , 11:00 — REGNUM

Каппадокия — регион современной Турции, центральной Анатолии, который поражает своей неповторимой красотой и историей. Основы для появления его необычного пейзажа — потухшие миллионы лет назад вулканы Erciyes, Hasandağı и Göllüdağı. Выброс их лавы распространился по плато, образуя туф, который был сформирован ветром и погодой. Эти вулканические, образованные ветром и водой, высокие вершины, конические скалистые крыши и вытянутые массивы использовалась людьми для их жилищ и храмов, которые в конечном итоге создали уникальную ландшафтную архитектуру во всем мире.

Лунный пейзаж ландшафта Каппадокии можно увидеть и с высоты птичьего полёта. «Поездка на воздушном шаре с посадкой на Луну» — именно так именуют местные жители незабываемое приключение, когда-то вызывающее у людей восхищение, удивление и страх. Сегодня возможность ощутить себя персонажами Жюля Верна имеет скорее коммерческий характер. Несмотря на это, каждый год в Каппадокию приезжают тысячи туристов, чтобы с высоты нескольких сотен метров над землей увидеть восход солнца, пролетев над скальными образованиями центральной Анатолии.

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