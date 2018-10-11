Четверг, 11 Октября 2018 года
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В Черниговской области полностью потушили пожар на военных складах

Общество

Ежечасно еще взрываются 1-2 снаряда

Ичня, Украина, 11 октября 2018, 00:03 — REGNUM  На военном складе в Черниговской области пожар полностью потушен, сообщает 10 октября УНИАН.

По данным министерства обороны Украины, военные и спасатели тушат оставшиеся очаги задымления, а саперы работают над разминированием административной территории склада. Отмечается, что на территории арсенала слышатся 1−2 взрыва в часа.

Напомним, пожар в арсенале в Черниговской области начался в ночь на 9 октября, произошли взрывы на военных складах возле города Ичня. Были эвакуированы более 10 тыс. человек из близлежащих населенных пунктов. Украинская власть заявила, что «наиболее вероятная версия» — диверсия.

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