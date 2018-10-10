Охраной украинского склада боеприпасов командовал пьяница

Киев, , 23:53 — REGNUM Взорвавшийся склад боеприпасов воле города Ичня Черниговской области охранял командир, которого неоднократно штрафовали за пьянство, сообщило информационное агентство «Украинские новости» 10 октября со ссылкой на материалы суда.

Командир взвода охраны арсенала Владимир Пастухов был дважды оштрафован за пьянство на службе — в апреле и в июле 2018 года, сообщили журналисты.

Издание также приводит длинный список военнослужащих арсенала — водителей, инженеров и простых солдат, привлечённых к ответственности за злоупотребление алкоголем.

Напомним, украинские власти неоднократно заявляли, что наиболее вероятной версией причин ЧП на складе с боеприпасами является диверсия российских спецслужб. При этом дело по факту взрывов заведено по статье «Халатность».

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