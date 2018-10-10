Адвокаты Пака требуют назначить медэкспертизу Кокорину и Мамаеву

Москва, , 23:19 — REGNUM Адвокаты главы департамента Минпромторга России Дениса Пака, пострадавшего в конфликте с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, намерены добиваться проведения экспертизы для установления веществ, которые принимали спортсмены. Об этом юрист, представляющий интересы Пака, заявил 10 октября в эфире программы «Пусть говорят».

«Мы ходатайствуем о проведении медицинской экспертизы о содержании у них того вещества, которое повлияло на их поведение», — сказал адвокат.

Он обратил внимание на то, что футболисты «распивали спиртные напитки в районе девяти утра» и очевидно «всю ночь не спали». Дмитрий Пак зашёл в кафе, чтобы позавтракать и провести краткое совещание с коллегой. Сделав молодым людям замечание, чиновник получил оскорбления в свой адрес, отметил юрист.

Как ранее передавало ИА REGNUM, МВД возбудило уголовное дело в отношении Александра Кокорина и Павла Мамаева по статье «Хулиганство» после драки с их участием в центре Москвы, в результате которой пострадали водитель телеведущей «Первого канала» и чиновник Минпромторга России. Оба спортсмена сегодня явились на допрос в полицию, после чего были задержаны на 48 часов в статусе подозреваемых.