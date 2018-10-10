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Большинство членов Константинопольского синода за украинскую автокефалию

Общество

О предоставлении независимости непризнанной украинской церкви, скорее всего, сообщат 11 октября

Большинство членов Константинопольского синода за украинскую автокефалию
Иван Шилов © ИА REGNUM
Церковь. Украина

Киев, 10 октября 2018, 23:14 — REGNUM  Решение о предоставлении автокефалии раскольничьей православной церкви на Украине поддержало девять из двенадцати членов синода Константинопольского патриархата, сообщил 10 октября телеканал «Прямой».

Сегодня, 10 октября, синод не голосовал за это решение. Ориентировочно его примут 11 октября, сообщило украинское СМИ.

Напомним, ранее появилось сообщение о готовом решении Константинопольского синода, однако пресс-секретарь раскольничьей организации «Киевский патриархат» призвал дождаться официального подтверждения.

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Борьба Константинополя и раскольников на Украине против УПЦ
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