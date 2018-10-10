После майдана Украину покинуло 60 тысяч медработников

Киев, , 23:02 — REGNUM С момента начала гражданской войны на Украине из страны уехало, по неофициальным данным, 60 тыс. медицинских работников, заявила глава киевского городского профсоюза работников охраны здоровья Лариса Канаровская 10 октября в интервью изданию «Вголос».

По её словам, соседние страны вроде Польши, Чехии и Венгрии разработали специальные программы по привлечению украинских специалистов в страны Европы. Иностранные рекрутеры ищут даже студентов, чтобы предложить им, как минимум, стажировку в их странах. Этому способствует инициатива исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины, американки Ульяны Супрун, которая заключила контракт с 40 странами, где будущие медики из Украины будут проходить интернатуру.

В 2017 году, по данным минздрава Украины, стране не хватало более 20 тыс. врачей. Отсутствие кадров стало ощущаться гораздо сильнее после начала медицинских реформ, рассказал кандидат медицинских наук Игорь Найда.

Он также отметил, что 30% работников сферы здравоохранения, особенно первичного звена — уже пенсионеры или люди предпенсионного возраста.

Напомним, глава комитета Верховной рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец заявила, что многим представителям власти на Украине выгодно сокращение населения страны.

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