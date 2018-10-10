Среда, 10 Октября 2018 года
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Минсоцполитики Украины: денежные переводы – тоже часть доходов граждан

Общество

И эти доходы влияют на получение гражданами субсидий

Киев, 10 октября 2018, 23:00 — REGNUM  То, что граждане Украины получают из-за границы от трудовых мигрантов, включается в их доход, заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева, сообщает 10 октября «112 Украина».

По его словам, украинские трудовые мигранты за первое полугодие 2018 года перечислили на родину $6,5 млрд. Эти средства, отметил министр, считаются доходом тех, кому они были перечислили, так как любые средства, которые получил гражданин, должны быть задекларированы. Соответственно, от полученных переводов зависят и субсидии украинских граждан.

При этом Рева подчеркну, что денежные переводы на Украине «ни в одной декларации не отражены».

Напомним, ранее Рева заявил, что 2,5 млн домохозяйств на Украине не переоформили субсидии.

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Денежные переводы в среде мигрантов
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