Нижняя страна: жизнь после вулкана

Юлия Скоробогатова, , 11:00 — REGNUM

Одно из мнений о происхождении слова «Каппадокия» — в переводе с хеттского «нижняя страна».

Центральную часть современной Турции — Каппадокию — наполняет туф. Это осадочная порода, что-то вроде песка и ила древнего моря, спрессовавшегося со временем. На верхний слой этой породы несколько тысячелетий назад нападали базальтовые «бомбы» во время извержений вулканов Эрджияс, Гюллюдаг и Хасандаг. Со временем дожди и ветры также прорезали мягкую породу, расчленили её на множество холмов, столбов и конусов. Образовались так называемые «шапочки грибов». Когда сюда пришли люди и заселили долину, они поняли, что удобнее сооружать дома в туфовых башнях, конусах и пещерах, чем строить их на земле. Тем более, что при контакте с воздухом туф через некоторое время твердеет.

На протяжении веков жители скрывались от набегов врагов, религиозных преследований и прочих опасностей под землёй. В подземных «городах» раньше могло проживать несколько тысяч человек одновременно, и эти города могли иметь около десятка этажей под землю и простираться на большие расстояния.

В пригородах городов Ургюпа и Невшехира видно, что жилые кварталы заполняли в основном стены больших оврагов, ведущих в эти города. В этих «домах» ещё пятьдесят лет назад жила беднота. Все состоятельные люди, включая не только турок-мусульман, но и армян-торговцев, жили в нормальных домах. Иногда очень даже комфортных, а в конусах же держали овец, коз, хворост, сено и т.п.

Сейчас правительство предпринимает большие усилия, чтобы местные жители ушли из пещер, но многие делают это очень неохотно. В конусах в течение года комфортно — зимой не холодно, а летом не жарко, также отсутствует проблема «квадратных метров». Некоторые местные жители надстраивают над своими пещерами вполне современные дома, и часто можно встретить жилища, в которых первый этаж — это помещение, выдолбленное в конусе, а сверху находится современный дом.

Во времена римлян город Кесария был оживлённым торговым центром, через который проходили караваны от Черного моря в Сирию, из Армении к Бейруту. Здесь встречались люди разных национальностей и в III веке образовалась большая христианская община. В конусах в большом количестве начали сооружаться домовые храмы, в основном при усыпальницах. Благодаря высокому уровню мастеров и качественным пигментам эти росписи дошли до наших дней.

Храмы часто имеют строгую выверенную архитектуру и богатую, в каждом уникальную стенопись. И это очень удивительно, потому что проскребались они вглубь конусов практически вслепую и расписывались при слабом освещении свечей. В 20-х годах ХХ века произошло изгнание местных греков и заселение земель турками. Монастыри и церкви с их уникальными росписями разрушались или приспосабливались местными крестьянами под хранилища, овчарни или голубятни, в подавляющем большинстве храмов выкалывались глаза у святых.

На данный момент в долине найдено около 400 христианских храмов, датированных V—XII веками, но вполне возможно, что их намного больше. Большинство пещерных храмов скрыты, и чаще всего они обнаруживаются случайно. Многие церкви уже отреставрированы, и этот процесс медленно, но продолжается.

Смотрите галерею к статье

Читайте ранее в этом сюжете: Главе Минздрава и мэру Москвы: Чтоб вы выживали на одну пенсию