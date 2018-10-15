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Нижняя страна: жизнь после вулкана

Общество

ИА REGNUM публикует фотопроект Юлии Скоробогатовой о турецкой Каппадокии, создавшей свою культуру на руинах вулканов

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Нижняя страна: жизнь после вулкана
Юлия Скоробогатова © ИА REGNUM
Стенопись. Святой из церкви Святого Иоанна

Юлия Скоробогатова, 15 октября 2018, 11:00 — REGNUM  

Одно из мнений о происхождении слова «Каппадокия» — в переводе с хеттского «нижняя страна».

Центральную часть современной Турции — Каппадокию — наполняет туф. Это осадочная порода, что-то вроде песка и ила древнего моря, спрессовавшегося со временем. На верхний слой этой породы несколько тысячелетий назад нападали базальтовые «бомбы» во время извержений вулканов Эрджияс, Гюллюдаг и Хасандаг. Со временем дожди и ветры также прорезали мягкую породу, расчленили её на множество холмов, столбов и конусов. Образовались так называемые «шапочки грибов». Когда сюда пришли люди и заселили долину, они поняли, что удобнее сооружать дома в туфовых башнях, конусах и пещерах, чем строить их на земле. Тем более, что при контакте с воздухом туф через некоторое время твердеет.

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Местный житель деревни Чавушин во дворе своего дома, где подвальные помещения и первый этаж находятся в скале
Юлия Скоробогатова © ИА REGNUM
Местный житель деревни Чавушин во дворе своего дома, где подвальные помещения и первый этаж находятся в скале
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Деревня Ибрагимпаша
Юлия Скоробогатова © ИА REGNUM
Деревня Ибрагимпаша
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Помещение внутри скалы в долине Гюлю Дере
Юлия Скоробогатова © ИА REGNUM
Помещение внутри скалы в долине Гюлю Дере
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Турист стоит над пещерной церковью Саклы в долине Гёреме
Юлия Скоробогатова © ИА REGNUM
Турист стоит над пещерной церковью Саклы в долине Гёреме

На протяжении веков жители скрывались от набегов врагов, религиозных преследований и прочих опасностей под землёй. В подземных «городах» раньше могло проживать несколько тысяч человек одновременно, и эти города могли иметь около десятка этажей под землю и простираться на большие расстояния.

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Пещерная церковь, предположительно ХI века, недалеко от деревни Ибрагимпаша
Юлия Скоробогатова © ИА REGNUM
Пещерная церковь, предположительно ХI века, недалеко от деревни Ибрагимпаша
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Вид на деревню Чавушин
Юлия Скоробогатова © ИА REGNUM
Вид на деревню Чавушин
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Долина Гюлю Дере
Юлия Скоробогатова © ИА REGNUM
Долина Гюлю Дере
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Гараж для машины в скале недалеко от деревни Гёреме
Юлия Скоробогатова © ИА REGNUM
Гараж для машины в скале недалеко от деревни Гёреме

В пригородах городов Ургюпа и Невшехира видно, что жилые кварталы заполняли в основном стены больших оврагов, ведущих в эти города. В этих «домах» ещё пятьдесят лет назад жила беднота. Все состоятельные люди, включая не только турок-мусульман, но и армян-торговцев, жили в нормальных домах. Иногда очень даже комфортных, а в конусах же держали овец, коз, хворост, сено и т.п.

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Вид из окна на деревню Гёреме
Юлия Скоробогатова © ИА REGNUM
Вид из окна на деревню Гёреме
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Местная жительница угощает гостей чаем, деревня Чавушин
Юлия Скоробогатова © ИА REGNUM
Местная жительница угощает гостей чаем, деревня Чавушин
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Местная жительница перед входом в свой дом, который находится в конусе, деревня Чавушин
Юлия Скоробогатова © ИА REGNUM
Местная жительница перед входом в свой дом, который находится в конусе, деревня Чавушин
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Интерьер дома, выскребенного в конусе, деревня Чавушин
Юлия Скоробогатова © ИА REGNUM
Интерьер дома, выскребенного в конусе, деревня Чавушин

Сейчас правительство предпринимает большие усилия, чтобы местные жители ушли из пещер, но многие делают это очень неохотно. В конусах в течение года комфортно — зимой не холодно, а летом не жарко, также отсутствует проблема «квадратных метров». Некоторые местные жители надстраивают над своими пещерами вполне современные дома, и часто можно встретить жилища, в которых первый этаж — это помещение, выдолбленное в конусе, а сверху находится современный дом.

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Местный житель перед входом в свой дом, деревня Чавушин
Юлия Скоробогатова © ИА REGNUM
Местный житель перед входом в свой дом, деревня Чавушин
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Помещение, выскребенное в конусе, на первом этаже дома местного жителя деревни Чавушин
Юлия Скоробогатова © ИА REGNUM
Помещение, выскребенное в конусе, на первом этаже дома местного жителя деревни Чавушин
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Внутренний двор дома местного жителя деревни Чавушин
Юлия Скоробогатова © ИА REGNUM
Внутренний двор дома местного жителя деревни Чавушин
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Хворост во дворе дома местного жителя деревня Чавушин
Юлия Скоробогатова © ИА REGNUM
Хворост во дворе дома местного жителя деревня Чавушин

Во времена римлян город Кесария был оживлённым торговым центром, через который проходили караваны от Черного моря в Сирию, из Армении к Бейруту. Здесь встречались люди разных национальностей и в III веке образовалась большая христианская община. В конусах в большом количестве начали сооружаться домовые храмы, в основном при усыпальницах. Благодаря высокому уровню мастеров и качественным пигментам эти росписи дошли до наших дней.

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Это местное кладбище вблизи деревни Чавушин
Юлия Скоробогатова © ИА REGNUM
Это местное кладбище вблизи деревни Чавушин
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Нижнее помещение в пещерной церкви Тагар
Юлия Скоробогатова © ИА REGNUM
Нижнее помещение в пещерной церкви Тагар
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Святой Георгий из церкви Св. Василия в Open Air Museum в Гёреме
Юлия Скоробогатова © ИА REGNUM
Святой Георгий из церкви Св. Василия в Open Air Museum в Гёреме
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В пещерной церкви Айналы Килисе
Юлия Скоробогатова © ИА REGNUM
В пещерной церкви Айналы Килисе

Храмы часто имеют строгую выверенную архитектуру и богатую, в каждом уникальную стенопись. И это очень удивительно, потому что проскребались они вглубь конусов практически вслепую и расписывались при слабом освещении свечей. В 20-х годах ХХ века произошло изгнание местных греков и заселение земель турками. Монастыри и церкви с их уникальными росписями разрушались или приспосабливались местными крестьянами под хранилища, овчарни или голубятни, в подавляющем большинстве храмов выкалывались глаза у святых.

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Пещерная церковь в долине Сонгалы
Юлия Скоробогатова © ИА REGNUM
Пещерная церковь в долине Сонгалы
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Стенопись в церкви Архангелов в монастыре Кешлик, VIII в
Юлия Скоробогатова © ИА REGNUM
Стенопись в церкви Архангелов в монастыре Кешлик, VIII в

На данный момент в долине найдено около 400 христианских храмов, датированных V—XII веками, но вполне возможно, что их намного больше. Большинство пещерных храмов скрыты, и чаще всего они обнаруживаются случайно. Многие церкви уже отреставрированы, и этот процесс медленно, но продолжается.

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Вид на Open Air Museum в Гёреме
Юлия Скоробогатова © ИА REGNUM
Вид на Open Air Museum в Гёреме
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Катание туристов на воздушных шарах вблизи деревни Гёреме
Юлия Скоробогатова © ИА REGNUM
Катание туристов на воздушных шарах вблизи деревни Гёреме
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Катание туристов на воздушных шарах вблизи деревни Гёреме
Юлия Скоробогатова © ИА REGNUM
Катание туристов на воздушных шарах вблизи деревни Гёреме

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regnum author Юлия Скоробогатова
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