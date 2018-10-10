Ураган «Майкл» достиг американского штата Флорида

Таллахасси, США, , 21:44 — REGNUM Образовавшийся в Атлантическом океане ураган «Майкл» достиг Восточного побережья США, передаёт 10 октября Национальный центр наблюдения за ураганами (NHC).

Как сообщается, ураган обрушился на побережье штата Флорида к северо-западу от Мексико-Бич.

Накануне президент США Дональд Трамп ввёл режим чрезвычайного положения во Флориде в связи с ожидаемым ударом стихии. Не исключается, что ураган также может затронуть штаты Северная и Южная Каролина и Джорджия.

Напомним, ранее жертвами урагана «Майкл» в Сальвадоре, Гондурасе и Никарагуа стали по меньшей мере 13 человек. К настоящему времени ураган усилился до четвёртой категории.

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