«Политзаключённый» Сенцов бодро ест под присмотром врачей — правозащитник

Москва, , 21:49 — REGNUM Террорист Олег Сенцов, осуждённый за подготовку терактов в Крыму, выглядит здоровым и питается под наблюдением медиков, заявила уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, 10 октября сообщает ТАСС.

Она также отметила отсутствие у Сенцова жалоб на содержание, питание и медобслуживание.

Москалькова сообщила, что 10 октября Сенцова посетил уполномоченный по правам человека Анатолий Сак:

«На вопрос о самочувствии Сенцов ответил, что чувствует себя хорошо. Также Анатолий Сак рассказал, что ознакомился с собственноручно написанным Олегом Сенцовым заявлением о прекращении голодовки», — сообщила правозащитница.

Напомним, Олег Сенцов объявил «голодовку» 14 мая 2018 года и удивительным образом продержался 145 дней. По словам заместителя директора ФСИН Валерия Максименко, сразу после прекращения голодовки Сенцов ел кашу, курицу и бульон, что для голодающего долгое время человека стало бы фатальным.

Читайте также: Террорист Сенцов обосновал отказ от «голодовки»