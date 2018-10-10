Кокорина вслед за Мамаевым задержали на 48 часов

Москва, , 21:39 — REGNUM Правоохранительные органы задержали футболиста клуба «Зенит» Александра Кокорина на 48 часов. Об этом сегодня, 10 октября, сообщила журналистам официальный представитель министерства внутренних дел Ирина Волк.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, двое футболистов — Александр Кокорин и Павел Мамаев 8 октября устроили в Москве две драки. Сперва они избили водителя одной из телеведущих Первого канала, а затем они избили двух чиновников в одном из ресторанов в центре столицы.

В отношении футболистов было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

При этом полиция поставила футболистам ультиматум явиться к следователям добровольно, в противном случае их бы объявили в розыск. В итоге оба они явились к следователю, но Кокорин с опозданием.

В итоге оба они были задержаны на 48 часов.