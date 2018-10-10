Флот Марокко снова обстрелял лодку с мигрантами

Рабат, , 21:47 — REGNUM Патрульный катер ВМФ Марокко открыл огонь по лодке с беженцами в территориальных водах страны, 10 октября передает агентство Associated Press.

Инцидент произошел вблизи города Лараш, в 90 километрах от Танжера. В результате обстрела лодки с 50 мигрантами на борту был легко ранен 16-летний юноша. Он был доставлен в больницу Танжера после ареста лодки и пассажиров.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября корабль ВМФ Марокко также обстрелял лодку с мигрантами в Середиземном море, в результате чего погибла 23-летняя девушка, ещё четверо беженцев получили ранения.

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