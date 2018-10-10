На Урале бывший чиновник отделался условным сроком за взятку

Челябинск, , 21:37 — REGNUM В Челябинской области бывший государственный инспектор жилищной инспекции Руслан Ф. осуждён за получение взятки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном управлении СКР.

Взятка в размере 80 тыс. рублей была получена в июле 2018 года в городе Еманжелинске. Взамен на тот момент чиновник обещал не наказывать одну из управляющих компаний приостановлением деятельности. Но факт получения взятки выявили сотрудники полиции. Результатом стало уголовное дело.

Суд приговорил теперь уже экс-чиновника к трём годам лишения свободы. Наказание является условным. При этом руководству главного управления областной жилищной инспекции внесено представление с требованием устранить те причины, которые способствовали совершению преступления.

Отметим, суды регулярно рассматривают уголовные дела чиновников, заподозренных в коррупции. На Южном Урале одним из громких и последних стал приговор бывшему вице-губернатору Николаю Сандакову. Экс-чиновник был осуждён к пяти с половиной годам колонии. При этом своей вины он не признал и будет обжаловать приговор.