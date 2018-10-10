Бой Нурмагомедова и Макгрегора посмотрели 2,6 млн российских телезрителей

Москва, , 20:59 — REGNUM Поединок бойцов UFC Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора за звание чемпиона мира в лёгком весе, транслировавшийся на телеканале «Матч ТВ», в прямом эфире посмотрели более 2,6 млн зрителей в России. Об этом сообщает RNS со ссылкой на данные аналитической компании Mediascope.

Отмечается, что доля телетрансляции составила 34,4% от всей аудитории телезрителей во время боя. Общий охват трансляции, то есть среднее число зрителей, посмотревши[ бой хотя бы одну минуту, составил 3,6 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, поединок между российский бойком Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором состоялся вночь на 7 октября в Лас-Вегасе. Бой завершился завершился победой российского спортсмена. В четвёртом раунде Нурмагомедов провёл атаку, которую завершил удушающим приёмом, после чего Макгрегор сдался.

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