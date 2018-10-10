Футболист Мамаев задержан на 48 часов

Москва, , 20:53 — REGNUM Футболиста Павла Мамаева, который проходит подозреваемым по уголовному делу о хулиганстве, задержали на 48 часов. ОБб этом сегодня, 10 октября, сообщила журналистам офицальный представитель министерства внутренних дел России Ирина Волк.

Она рассказала, что Мамаев является подозреваемым в рамках возбужденного уголовного дела по признакам преступления предусмотренного статьей 213 Уголовного кодекса России («Хулиганство»).

Мамаев явился на допрос к следователю до истечения срока полицейского ультиматума и в розыск не объявлялся. После допроса было принято решение задержать его на 48 часов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, футболисты Мамаев и Александр Кокорин 8 октября устроили две драки в Москве. Они избили водителя одной из телеведущих «Первого канала», а также двух чиновников в одном из ресторанов столицы.