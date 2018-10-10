Кокорин явился на допрос к следователю

Москва, , 20:35 — REGNUM Нападающий футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин явился в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве. Об этом сегодня, 10 октября, сообщила журналистам официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк.

«В настоящее время Александр Кокорин явился в полицию для проведения следственных действий», — рассказала Волк.

Напомним, ранее стало известно, что Кокорин не явился к следователям до окончания срока ультиматума полиции. После этого в МВД заявили о намерении объявить Кокорина в розыск.

Адвокат Кокорина заявил, что его клиент просто не успел явиться к следователю и просил перенести допрос на 11 октября. Однако в правоохранительных органах решили, что какие-то просьбы со стороны подозреваемого неуместны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 октября футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев стали участниками двух драк в Москве. Они избили Виталия Соловчука, который работает водителем одной из телеведущих Первого канала. Затем в одном из кафе в центре Москвы Кокорин и Мамаев избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергея Гайсина.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.