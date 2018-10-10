Киев стал на шаг ближе к горячей воде

Киев, , 21:03 — REGNUM Коммунальное предприятие «Киевтеплоэнеркго» и НАК «Нафтогаз» заключили мировое соглашение, утверждённое хозяйственным судом Киева 10 октября, сообщил официальный сайт киевской администрации.

После того как стороны получат решение суда, «Киевтеплоэнерго» сможет заключить договор на поставку газа с «Нафтогазом» и начать возобновление поставок горячей воды киевлянам, заявил заместитель председателя киевской городской администрации Петр Пантелеев.

Напомним, в Киеве нет горячей воды уже более четырёх месяцев. Мэр города Виталий Кличко призвал киевлян получать «независимость» от советской системы горячего водоснабжения, покупая бойлеры.

Читайте также: Кличко призвал киевлян становиться независимыми от центрального отопления