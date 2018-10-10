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ДНР: жители украинского поселка создают дружину для защиты от ВСУ

Общество

Один из украинских солдат-мародеров уже получил «по заслугам»

ДНР: жители украинского поселка создают дружину для защиты от ВСУ
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Окоп для ВСУ

Донецк, 10 октября 2018, 20:28 — REGNUM  Жители из подконтрольного Украине поселка Сартана под Мариуполем планируют создать вооруженную дружину для защиты от украинских мародеров, заявил начальник пресс-службы управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Даниил Безсонов, сообщает 10 октября «Донецкое агентство новостей».

По его словам, жители Сартаны не готовы больше терпеть набеги украинских мародеров и намерены создать дружину для защиты от грабителей. Так, жители уже поймали одного карателя из 36-й бригады ВСУ во время очередного грабительского набега украинских солдат и избили его, а после этого передали солдата ВСУ.

Напомним, ранее в ЛНР заявили, что беспилотник ОБСЕ в Донбассе зафиксировал мародерство украинских солдат.

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Действия ВС Украины в Донбассе
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