ДНР: жители украинского поселка создают дружину для защиты от ВСУ

Донецк, , 20:28 — REGNUM Жители из подконтрольного Украине поселка Сартана под Мариуполем планируют создать вооруженную дружину для защиты от украинских мародеров, заявил начальник пресс-службы управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Даниил Безсонов, сообщает 10 октября «Донецкое агентство новостей».

По его словам, жители Сартаны не готовы больше терпеть набеги украинских мародеров и намерены создать дружину для защиты от грабителей. Так, жители уже поймали одного карателя из 36-й бригады ВСУ во время очередного грабительского набега украинских солдат и избили его, а после этого передали солдата ВСУ.

Напомним, ранее в ЛНР заявили, что беспилотник ОБСЕ в Донбассе зафиксировал мародерство украинских солдат.