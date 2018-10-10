«Пытки» в полиции на Урале: «Об итогах проверок говорить пока рано»

Каменск-Уральский, Свердловская область, , 19:59 — REGNUM В Свердловской области проверку по факту возможных нарушений со стороны сотрудников полиции в отношении задержанных граждан ведут не только сотрудники Следственного комитета России, но и управления собственной безопасности регионального главка МВД. Об этом журналистам заявил начальник пресс-службы Главного управления МВД России по региону Валерий Горелых.

По его словам, об итогах проверок говорить пока рано. Но если вина сотрудников подтвердится, то скидок им делать не будут. Их ждёт увольнение с позором из системы МВД и уголовное преследование.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, скандал разгорелся в Каменске-Уральском. Трое подростков заявили о том, что стражи порядка якобы допрашивали их с нарушением установленных процедур.

В ситуацию вмешалась прокуратура. А органы СКР возбудили уголовное дело.

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