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В Свердловской области выросло число пострадавших от клещей

Общество

На 3% больше, чем было в 2017 году

В Свердловской области выросло число пострадавших от клещей
JerzyGorecki
Клещ

Екатеринбург, 10 октября 2018, 19:16 — REGNUM  В Свердловской области с 4 апреля нападению клещей подверглись 31 003 человека. Это на 3% больше уровня 2017 года и на 5% больше среднемноголетних значений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении Роспотребнадзора.

По данным ведомства, клещи активны до сих пор. Последний укус был зафиксирован 8 октября.

Среди покусанных клещами — 5585 детей и подростков в возрасте до 17 лет. Это на 4% больше 2017 года и на 20% выше среднемноголетних значений.

При этом заболеваемость клещевым энцефалитом снизилась на 20% по сравнению с 2017 годом. Такой диагноз поставили 87 гражданам.

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Клещевой сезон
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