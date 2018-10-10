Среда, 10 Октября 2018 года
19:55:49 МСК

Власти высылают из Италии имама за подстрекательства к терроризму

Общество

Соответствующее решение уже подписано главой МВД

Милан, Италия, 10 октября 2018, 19:11 — REGNUM  Имам Ахмед Эль-Бадри Абуали будет выслан из Италии, соответствующее решение уже подписано, сообщил на своей странице в Twitter в среду, 10 октября, глава МВД Маттео Сальвини.

Министр отметил, что живущий в Милане уже 13 лет 36-летний египтянин «подстрекал к исламистским террористическим актам в Италии».

La Repubblica со ссылкой на свои источники в МВД также сообщает, что именно этот имам совершил нападение на женщину во время митинга в защиту прав женщин-мусульманок. Кроме того, в итальянском МВД подозревают Абуали в связях с организаторами нападения на одно из военных подразделений в Милане.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Нацизм, религиозный экстремизм и борьба с ними
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить