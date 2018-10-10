Власти высылают из Италии имама за подстрекательства к терроризму

Милан, Италия, , 19:11 — REGNUM Имам Ахмед Эль-Бадри Абуали будет выслан из Италии, соответствующее решение уже подписано, сообщил на своей странице в Twitter в среду, 10 октября, глава МВД Маттео Сальвини.

Министр отметил, что живущий в Милане уже 13 лет 36-летний египтянин «подстрекал к исламистским террористическим актам в Италии».

La Repubblica со ссылкой на свои источники в МВД также сообщает, что именно этот имам совершил нападение на женщину во время митинга в защиту прав женщин-мусульманок. Кроме того, в итальянском МВД подозревают Абуали в связях с организаторами нападения на одно из военных подразделений в Милане.