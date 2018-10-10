В Пакистане проходит олимпиада военных 11 стран

Исламабад, , 19:14 — REGNUM 9 октября на стадионе Лахорской крепости начались международные соревнования по боеготовности и военной физической подготовке между представителями армий 11 стран мира. По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, всего в соревнованиях примут участие 16 команд из военных Пакистана, а также 17 команд представителей силовых структур Бахрейна, Китая, Кувейта, Малайзии, Мальдив, Непала, Нигерии, Шри-Ланки, ЮАР, ОАЭ, а также Великобритании.

Более того, среди зрителей армейских игр будут команды из Узбекистана, Таджикистана и России. Ожидается, что эти страны примут участие в играх в следующем году. Главным гостем на открытии игр был начальник штаба сухопутных войск генерал Камар Джавед Баджва, который обратился с приветственным словом к военным-гостям из разных стран мира. Генерал высоко оценил стойкость военнослужащих, способных «переносить серьезные лишения солдатской жизни».