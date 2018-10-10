В Москве арестован бывший зам. начальника свердловской полиции

Екатеринбург, , 18:57 — REGNUM В Москве под домашний арест отправлен бывший заместитель начальника управления МВД России по Свердловской области Владимир Р. Об этом журналистам сообщили в Мещанском районном суде столицы.

Как следует из карточки дела № 3/3−0098/2018, решение о мере пресечения было принято 5 октября. На домашнем аресте настояло следствие. И суд удовлетворил это ходатайство.

Владимир Романюк был задержан 3 октября. В тот же день прошли обыски в кабинете руководителя отдела по экономической безопасности и противодействию коррупции Эдуарда Воронина и у него дома. Он был задержан, а 5 октября суд постановил заключить его в СИЗО.

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