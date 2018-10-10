В Южной Корее раскрыта масштабная схема поставки наркотиков из Тайваня

Сеул, , 19:08 — REGNUM В Южной Корее следователи раскрыли крупную преступную группировку, занимавшуюся незаконным ввозом наркотиков в страну из Тайваня. Арестовано 22 человека, из них 2 гражданина Республики Корея и 20 выходцев с Тайваня, сообщает южнокорейское новостное агентство KBS. Генеральная прокуратура Республики Корея выдвинула им обвинения в контрабанде почти 40 кг метамфетамина. Такое количество вещества оценивается приблизительно в 180 миллионов долларов. Наркотики ввозились в страну с февраля по июль 2018 года; обвиняемые совершили 11 поездок из Тайваня в Республику Корея.

Маскировавшись под туристов, они прятали метамфетамин под одеждой, использовали специальные повязки на ноги, а также пластиковые сумки. Наркокурьеры прибывали в Южную Корею через международные столичные аэропорты Инчхон и Кимпхо.